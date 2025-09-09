  1. استانها
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۱

کشف ۱۳۸ تن برنج احتکار شده در اهواز

اهواز ـ فرمانده انتظامی استان از کشف یک انبار برنج احتکاری به ارزش ۲۷۶ میلیارد ریال در شهرستان اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا، مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان با کار اطلاعاتی یک انبار نگهداری برنج را در شهرستان اهواز شناسایی کردند.

وی بیان داشت: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی و رعایت حقوق شهروندی از محل مزبور بازدید کردند که ۱۳۸ تن برنج عنبر بو و دستگاه‌های برنج کوبی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش برنج احتکار شده را ۲۷۶ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز معرفی شد.

