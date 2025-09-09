کشف ۱۳۸ تن برنج احتکار شده در اهواز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید محمود میرفیضی ظهر امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا، مأموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان با کار اطلاعاتی یک انبار نگهداری برنج را در شهرستان اهواز شناسایی کردند.

وی بیان داشت: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی و رعایت حقوق شهروندی از محل مزبور بازدید کردند که ۱۳۸ تن برنج عنبر بو و دستگاه‌های برنج کوبی کشف شد.

فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش برنج احتکار شده را ۲۷۶ میلیارد ریال برآورد کردند، افزود: در این ارتباط یک متهم پس از تشکیل پرونده قضائی به تعزیرات حکومتی شهرستان اهواز معرفی شد.