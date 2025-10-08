مباشر امینی: ۱۶ تُن برنج قاچاق در آستانه‌ اشرفیه کشف شد 

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مباشر امینی عصر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به دستور دادستان شهرستان مبنی بر تشدید نظارت بر بازار و کالاهای اساسی مردم و در راستای اجرای طرح نظارتی شالیکوبان و برنج‌فروشان،اظهار کرد: کارشناسان ادارات صمت، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و جهاد کشاورزی طی گشت مشترک از کارخانجات شالیکوبی و برنج‌فروشی‌های شهرستان آستانه‌اشرفیه بازرسی به‌عمل آوردند که طی این بازرسی‌ها یک واحد صنفی متخلف شناسایی شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستانه‌ اشرفیه افزود: در بازرسی انجام‌گرفته معلوم شد متصدی این واحد صنفی اقدام به نگهداری و فروش انواع برنج‌های خارجی و ایرانی ثبت‌ نشده نموده است

وی با اشاره به کیف ۱۶ تُن برنج قاچاق از این واحد صنفی تصریح کرد: پس از بررسی مدارک و مستندات موجود، برای این واحد صنفی به‌دلیل عدم ثبت کالا در سامانه جامع انبارها، پرونده کالای قاچاق و ماده ۶ مکرر به ارزش ۲۳ میلیارد و ۳۳۴میلیون ریال تشکیل و جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.