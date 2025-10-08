به گزارش خبرگزاری مهر، علی صارمی، معاون فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی شهر تهران اظهارکرد: خانه تاریخی شیخ فضلالله نوری که از آثار شاخص معماری قاجار بهشمار میرود، پس از اتمام فاز نخست عملیات مرمت اضطراری، وارد مرحله اصلی مرمت و احیای کامل شده است.
وی با بیان اینکه هدف از اجرای این پروژه، پاسداشت جایگاه علمی و مذهبی شهید شیخ فضلالله نوری و صیانت از ارزشهای فرهنگی و تاریخی این بنای فاخر است، افزود: سازمان زیباسازی در چارچوب سیاستهای خود برای حفظ میراث تاریخی و بازآفرینی هویت شهری، اجرای این طرح را بهعنوان یکی از پروژههای اولویتدار در دستور کار قرار داده است.
صارمی با اشاره به روند اجرایی پروژه گفت: عملیات مرمت اضطراری از بهمنماه ۱۴۰۳ با محوریت اقدامات حفاظتی، تخلیه خاک و نخالههای انباشته آغاز شد و پس از چهار ماه با موفقیت به پایان رسید در ادامه، طرح وارد فاز دوم شد که شامل مرمت اصلی سازه، تزئینات و استحکامبخشی بناست.
معاون فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی شهر تهران درباره جزئیات فنی طرح توضیح داد: مراحل مرمت شامل برچیدن بخشهای فرسوده و الحاقات غیرتاریخی، آواربرداری و خاکبرداری به روش دستی و ماشینی، مقاومسازی و بازسازی سقفها، درگاهها و سیستم کلافکشی و استحکامبخشی پی و جرز ستونهاست.
وی افزود: همچنین مرمت تزئینات نما، آجرکاری و نازککاریها، کفسازی و محوطهسازی حیاطها و گذرهای اطراف مطابق با الگوهای تاریخی، اجرای سیستمهای دفع رطوبت، تاسیسات الکتریکال و مکانیکال، کنترل آفات و موریانه، بازسازی درها، پنجرهها و نردهها به شیوه سنتی و علمی از دیگر مراحل این طرح است.
صارمی از برگزاری نشستی تخصصی در خصوص این خانه در آینده نزدیک با حضور کارشناسان، استادان دانشگاه و متخصصان حوزه مرمت خبر داد و گفت: هدف از این نشست، بهرهگیری از دیدگاههای علمی و تجربی صاحبنظران در مسیر اجرای هرچه بهتر پروژه است.
