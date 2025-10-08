زخمی شدن جوان سوری در قنیطره به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

خبرنگار سانا گزارش داد: نظامیان اسرائیلی یک جوان سوری را هنگام جمع آوری هیزم در جباتا الخشب در حومه شمالی قنیطره هدف قرار داده و زخمی کردند.

روز گذشته نیز تلویزیون سوریه اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی کشاورزان را در حومه شمالی قنیطره در جنوب سوریه مجبور به ترک زمین های کشاورزی شان کرد.

نظامیان اسرائیلی با شلیک بمب های دودزا کشاورزان سوری که در حال جمع آوری محصول خود بودند در حرش جباتا الخشب در قنیطره از زمین های کشاورزی شان بیرون کردند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط دولت اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.