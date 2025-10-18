تداوم تحرکات رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

منابع سوری اعلام کردند که نظامیان دشمن اسرائیلی در جباتا الخشب در حومه شمالی قنیطره تحرکاتی انجام دادند.

چند روز قبل نیز نظامیان اسرائیلی به منطقه رسم الرواضی در نزدیکی شهرک الصمدانیه در حومه قنیطره وارد شدند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط دولت اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.