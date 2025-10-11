ادامه آوارگی ۲۰۰ هزار نفر در منطقه سویداء در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه شبکه الجزیره در مطلبی نوشت که آثار تخریب همچنان در روستاهای غربی و شمالی سویدا مشاهده می شود و ساکنان این روستاها پس از گذشت نزدیک به ۳ ماه از آوارگی، همچنان قادر به بازگشت به خانه‌های خود نیستند. تعداد آنها بین ۱۷۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

درگیری ها در سوریه از ۱۳ ژوئیه گذشته بین نیروهای رژیم تروریستی جولانی و اهالی بادیه نشین دروزی آغاز شد که از حمایت رژیم صهیونیستی برخوردار بودند. این درگیری‌ها علاوه بر کشته شدن ده‌ها نفر، منجر به آوارگی ده‌ها هزار نفر از ساکنان محلی، سوزاندن حدود ۳۶ روستا و ارتکاب بسیاری از جنایات علیه غیرنظامیان دروزی و بادیه‌نشین شد.

مصطفی البکور استاندار سویدا پیش از این مدعی شده بود که ساکنان این روستاها را به بازگشت به خانه‌های خود تشویق خواهد کرد و از اختصاص مبالغ نقدی به عنوان غرامت برای تعمیر و بازسازی خانه‌هایشان خبر داده بود، اما به هیچ یک از این وعده ها عمل نکرد.

مروان حمزه فعال سیاسی، ادامه حضور ایست‌های بازرسی در روستاهای شمالی و غربی را مانع اصلی بازگشت مردم دانست و گفت که ادامه سرقت و غارت خانه‌ها در روستاهای سوخته، با وجود حضور نیروهای امنیتی در آنها، تردیدها را در خصوص ناتوانی دستگاه امنیت رژیم جولانی در اعمال اقتدار خود افزایش می دهد.