به گزارش خبرنگار مهر، در ماههای اخیر، انتقادات زیادی از سوی شهروندان نسبت به جریمههای رانندگی در نقاط مختلف کشور به ثبت رسیده است. بسیاری از رانندگان نارضایتی خود را از نحوه صدور و میزان این جریمهها اعلام کردهاند و خواستار تسهیل در روند رسیدگی و اصلاح قوانین شدهاند. در واکنش به این نارضایتیها، پلیس راهور فراجا با ارائه خدمات جدید و ایجاد سامانههای الکترونیکی، تلاش دارد تا پاسخگو و همراه با مردم باشد و فرآیند اعتراضات را تسهیل کند.
سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با اشاره به حضور خود در مرکز بازرسی کل فراجا (۱۹۷) اعلام کرد: تیمهای پلیس به صورت مستقیم در خدمت مردم هستند تا مسائل و مشکلات آنان را رسیدگی کنند.
وی تأکید کرد: اعتراضات مردم به جریمهها و مشکلات شمارهگذاری و صدور گواهینامه در حال پیگیری است.
آغاز رسیدگی غیرحضوری به اعتراضات تخلفات رانندگی از طریق سامانه سخا
همچنین رئیس پلیس راهور فراجا خبر داد که از ابتدای هفته فراجا، رسیدگی غیرحضوری به اعتراضات تخلفات رانندگی به صورت آزمایشی از طریق سامانه سخا آغاز شده است. شهروندان میتوانند با مراجعه به این سامانه اعتراضات خود را ثبت و پیگیری کنند. وی افزود که این سامانه در مراحل ابتدایی است و به مرور زمان استفاده از آن جایگزین مراجعه حضوری خواهد شد.
صدور گواهینامه موتورسیکلت برای نوجوانان ۱۶ تا ۱۸ سال
همچنین به مناسبت هفته نیروی انتظامی اقدامات مهمی جهت تسهیل ارایه خدمات به شهروندان صورت گرفت. مثلاً سردار حسینی همچنان درباره صدور گواهینامه ویژه موتورسیکلت برای افراد ۱۶ تا ۱۸ سال گفت: این خدمت با رعایت ملاحظات ایمنی و شرایط خاص این گروه سنی ارائه میشود و پس از آموزشهای لازم، نوجوانان میتوانند رانندگی ایمن و قانونمند را بیاموزند.
طرح بازتسجیل مالکیت موتورسیکلتها و غیرفعالسازی کارت سوخت موتورسیکلتهای فاقد ثبت مالکیت
همچنین رئیس پلیس راهور فراجا از اجرای طرح ثبت مالکیت موتورسیکلتها خبر داد و تأکید کرد : مالکین باید با ورود به سامانه سخا مالکیت خود را ثبت کنند تا در مراحل بعدی کارت سوخت موتورسیکلتهایی که مالکیت آنها ثبت نشده باشد غیرفعال شود.
طرح جمعآوری خودروهای رها شده در تهران؛ ساماندهی معابر شهری
همچنین در هفته جاری سرهنگ احسان مومنی، معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ، در برنامهای تلویزیونی از آغاز طرح جمعآوری خودروهای رها شده در معابر شهری خبر داد. این طرح با هدف رفع سد معبر و بهبود سیمای شهری اجرا میشود و مالکان باید خودروهای رها شده خود را تا شنبه از معابر شهر خارج کنند.
همکاری مردم در گزارش خودروهای رها شده
وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده خودروهای رها شده با شماره ۱۱۰ تماس گرفته و مشخصات محل و پلاک خودرو را اعلام کنند تا خودروها توسط پلیس به پارکینگ منتقل شوند. همچنین مالکان برای ترخیص خودرو باید جریمهها و مالیاتهای خود را پرداخت کنند.
