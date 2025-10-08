  1. استانها
  2. کرمان
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

تصادف مرگبار در محور دهبکری بم جان راننده فاقد گواهینامه را گرفت

بم- رئیس پلیس راه بم - زاهدان گفت: وقوع یک فقره تصادف شدید و مرگبار در محور دهبکری شهرستان بم باعث شد راننده خودروی مقصر به دلیل شدت جراحات وارده در دم جان خود را از دست بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سروان سید جلال‌الدین افتخاری، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: این تصادف حدود ساعت ۲۰ شب گذشته (سه‌شنبه) در محور دهبکری به وقوع پیوست.

وی در خصوص نحوه وقوع حادثه افزود: در این سانحه، یک دستگاه خودروی سواری در قسمت سرازیر محور، به دلیل عدم مهارت کافی راننده و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه، به شدت با قسمت عقب یک دستگاه کامیون برخورد کرد.

رئیس پلیس راه بم-زاهدان تصریح کرد: متأسفانه راننده خودروی سواری که عامل این تصادف بود، نه تنها فاقد مهارت لازم برای رانندگی بود، بلکه گواهینامه رانندگی معتبر نیز نداشته است.

وی افزود:این راننده به دلیل شدت جراحات وارده، در محل حادثه فوت کرد.

سروان افتخاری، با تأکید بر لزوم رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، از خانواده‌ها و والدین درخواست کرد تا اکیداً از قرار دادن خودروی شخصی در اختیار افراد فاقد گواهینامه و مهارت لازم خودداری کنند تا از بروز حوادث تلخ و جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.

