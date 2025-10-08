سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: مسیر غرب به شرق، بزرگراه شهید همت از برج میلاد تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از ستاری تا بزرگراه یادگار امام (ره) و بزرگراه آبشناسان از ستاری تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، بار ترافیک پرحجم و سنگین است.

سرهنگ کشیر در ادامه افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه زین الدین از بلوار هنگام تا پل پاسداران، بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، بار ترافیکی پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از پل شهید چراغی تا تونل توحید، بزرگراه امام علی(ع) از پل شهید رئیسی تا پل دماوند، بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا پل ستارخان نیز شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.