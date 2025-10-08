  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

اعمال محدودیت ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران شمال

جانشین پلیس راه فراجا از اعمال محدودیت ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران شمال ویژه روزهای پایانی هفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران شمال به‌دلیل حجم سنگین تردد در مسیر جنوب به شمال خبر داد.

وی اعلام کرد: با توجه به ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور، از ساعت ۱۶:۰۰ امروز تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع است. همچنین از ساعت ۱۸:۰۰مسیر جنوب به شمال، از محدوده پل زنگوله تا مرزن‌آباد، به‌منظور تخلیه بار ترافیکی به‌صورت یک‌طرفه خواهد شد.

سرهنگ محبی با تأکید بر همکاری رانندگان با نیروهای پلیس راه افزود: هدف از اجرای این طرح، مدیریت جریان ترافیک و تسهیل بازگشت مسافران از محورهای شمالی است. رانندگان ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، پیش از حرکت حتماً از وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند.

