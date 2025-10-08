به گزارش خبرگزاری مهر، اصغرجهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه هفته نیروی انتظامی یادآور سلحشوری‌های عزیزان جان بر کف نیروی انتظامی است این مناسبت را به همه سرداران، سربازان و سرافرازان عرصه امنیت کشور تبریک گفت.

وی در ادامه بیان کرد: امروز نیروی انتظامی ما مقتدرتر از همیشه در جهت پاسداری از امنیت مردم و کشور و حفظ نظم و انضباط کوشا است و الحق توانسته که علاوه بر وظایفی که بر عهده دارد، ماموریت‌های انقلاب را هم به درستی و در راستای ارزش‌ها دنبال کند.

جهانگیر افزود: امروز نیروی انتظامی در انجام وظایف قانونی خود خوب عمل کرده و هر جایی که نظام احساس کرده چه در حوزه‌های پیشگیرانه و چه در حوزه‌های عملیاتی به حضور فراجا نیاز می‌باشد، آمادگی خود را نشان داده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سابقه طولانی مدت فعالیت نیروهای انتظامی در کشور بیان داشت: نیروی انتظامی در حقیقت ادغام شده‌ی سه نیروی مهم کشور یعنی کمیته‌های انقلاب اسلامی، شهربانی و ژاندارمری است که پس از انقلاب اسلامی ایران به انسجام رسیده و به فرماندهی انتظامی کشور تبدیل شده است.

جهانگیر تاکید کرد: فراجا در حقیقت یک پلیس تخصصی است که هم نگاه تخصصی دارد هم نگاه تعهدی؛ یعنی کمیته انقلاب آن نگاه‌های تعهدی را در نیروی انتظامی توسعه داد و شهربانی و ژاندارمری هم بر اساس تخصص‌هایی که داشتند توانستند که بعد تخصصی را در فرماندهی انتظامی شکل دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: دستگاه قضایی با همه وجود و در همه عرصه‌ها از فرماندهی انتظامی کشور حمایت می‌کند و این آمادگی را دارد تا همکاری‌های لازم بین قوه قضاییه نیروی انتظامی را در همه ابعاد ارتقاء دهد.

جهانگیر با اشاره به اینکه مردم طعم شیرین امنیت، حفظ نظم و آرامش را در تمام کشور درک می‌کنند، عنوان کرد: این حس امنیت پدید نمی‌آمد مگر با مجاهدت‌های عزیزانی که در راه حفظ امنیت و سرمایه‌های کشور جانفشانی کرده و شهیدانی را هم در این راه تقدیم اسلام کرده اند؛ به عنوان مثال در مبارزه با مواد مخدر که یک بلای خانمان سوز است، نیروی انتظامی حقیقتاً خدمات شایانی را انجام داده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان ابراز امیدواری کرد و گفت: این مبارزه و این فعالیت‌ها، مرضی رضای خداوند قرار گرفته و با همکاری و هم‌افزایی که میان قوه قضاییه و نیروی انتظامی صورت می‌گیرد شاهد ارتقای امنیت و سرمایه‌های اجتماعی باشیم که در سایه آن مردم عزیز کشور یک زندگی توام با آرامش و رفاه را تجربه کنند.