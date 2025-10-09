به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ مجید تقیزاده صبح پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته نیروی انتظامی ضمن تبریک به فعالان رسانه گفت:اگر بخواهیم صفت مقتدر را به پلیس نسبت دهیم، این ویژگی بیش از همه به خاطر تلاشها و همکاری ویژه شما اصحاب رسانه است همچنین تحقق اهداف امنیتی و اجتماعی جامعه نیز بدون همراهی رسانهها امکانپذیر نیست.
وی ادامه داد: خدمترسانی به مردم تعطیلبردار نیست؛ ما هر روز و در هر شرایطی، حتی در بارش برف و باران، با قدرت به ارائه خدمات مشغولیم بهعنوان مثال، حضور در مراکز اهدای خون، دیدار با امام جمعه و خانواده شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی، نشست با دهیاران، شوراها و بسیج نمونهای از اقدامات ما در هفته نیروی انتظامی بود.
تقیزاده درباره عملکرد پلیس در حوزه پیشگیری از جرم افزود: در هفت ماه گذشته کاهش ۸ درصدی سرقتها را داشتهایم بیشترین نوع سرقت مربوط به کابلهای مسی است که با اقدامات امنیتی و استفاده از کابلهای آلومینیومی قابل کاهش است.
کشث ۴۵ کیلوگرم مواد مخدر طی هفت ماه گذشته در فومن
وی همچنین از کشفیات ۴۵ کیلوگرمی مواد مخدر در این مدت خبر داد و گفت: در حوزه تصادفات نیز آمار کاهشی است، اما یک مورد فوتی هم زیاد است بیشترین تصادفات مربوط به موتور سیکلت است و طرح صدور گواهینامه برای نوجوانان ۱۶ ساله آغاز شده که به کاهش این حوادث کمک میکند.
فرمانده انتظامی فومن خطاب به خانوادهها تأکید کرد: لطفاً در خرید موتور برای فرزندان خود، به سن قانونی و گرفتن گواهینامه توجه کنید تا ایمنی آنها حفظ شود.
تقیزاده در پایان از اصحاب رسانه خواست که به طور مستمر قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را به مردم یادآوری کنند و افزود: بیش از ۷۰ درصد تصادفات ناشی از عامل انسانی است؛ بنابراین رعایت قوانین توسط همه ما نقش تعیینکنندهای در کاهش حوادث دارد.
وی با تاکید بر اهمیت پیشگیری در حوزه سرقت گفت: نمیشود ملکی چند میلیاردی را بدون هزینه برای امنیت رها کنیم و انتظار نداشته باشیم حادثهای رخ دهد این نوع سهلانگاری تنها به خود مالک ضرر نمیزند بلکه ناامنی ایجادشده برای کل همسایهها و شهروندان مشکلساز میشود.
تقی زاده افزود: با اقداماتی ساده مانند نصب دوربین و سیستمهای نظارتی میتوان از وقوع سرقت پیشگیری کرد. نصب دوربینها و استفاده از سامانههای الکترونیکی هشداردهنده، از مهمترین ابزارهای کنترل و پیشگیری جرم است.
اهمیت آموزش خانوادهها در پیشگیری از اعتیاد
فرمانده انتظامی فومن توضیح داد که پلیس سامانهای متشکل از سنسورها و هشدارهای الکترونیکی ۲۴ ساعته دارد که ورود غیرمجاز به اماکن را به مالک و پلیس اطلاع میدهد این سامانه به حفظ حریم خصوصی احترام میگذارد و به عنوان جایگزین یا مکمل دوربینهای مداربسته عمل میکند.
تقیزاده تاکید کرد: این سیستم به عنوان یک سرمایهگذاری برای امنیت محسوب میشود و کسانی که آن را نصب کردهاند تاکنون شاهد هیچ حادثهای نبودهاند.
وی به معضل اعتیاد اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش کشفیات مواد مخدر و حجم بالای بازار قاچاق، درمان این معضل نیازمند آموزش و فرهنگسازی در خانوادههاست. متأسفانه در فرهنگ ما آموزش درباره مسائل حساس اخلاقی و اجتماعی مانند اعتیاد، ناهنجاریها و قوانین به کودکان کمرنگ است.
فرمانده انتظامی از رسانهها خواست که در این زمینه همکاری کنند و هشدارها و آموزشهای پیشگیرانه را به طور مستمر به جامعه منتقل کنند تا از بروز اعتیاد و آسیبهای اجتماعی جلوگیری شود.
سرهنگ تقیزاده با اشاره به استقبال زیاد مسافران در شهرستان فومن، اظهار داشت: با وجود حجم بالای گردشگران، خوشبختانه شهرستان یکی از امنترین نقاط استان گیلان است و شاخصهای امنیتی آن رضایتبخش است.
