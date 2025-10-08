اهدای ۲۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند قمی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الله محمدزاده

سرپرست اداره‌کل بهزیستی استان قم ظهر چهارشنبه در مراسم اهدای جهیزیه به نوعروسان، ضمن تبریک پیوند زوج‌های جوان، بر نقش مؤثر خیرین در پیشبرد برنامه‌های اجتماعی و حمایتی این نهاد تأکید کرد و گفت: امروز خبرهای امیدبخش و اقدامات انسان‌دوستانه، بهترین هدیه برای جامعه است و بهزیستی همواره تلاش دارد با گسترش طرح‌های حمایتی، گامی مؤثر در مسیر جوانی جمعیت و تقویت نهاد خانواده بردارد.



وی اظهار کرد: به لطف خداوند و همت همکاران در معاونت مشارکت‌های مردمی و با همراهی خیرین نیکوکار، تاکنون دو مرحله از طرح تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند در قم اجرا شده است.



وی ادامه داذ: نخستین مرحله در اواخر خردادماه با اهدای ۱۵ سری جهیزیه برگزار شد و مرحله دوم نیز امروز با تحویل ۲۰ سری دیگر به زوج‌های جوان همراه بود.



وی ادامه داد: ارزش هر سری جهیزیه بیش از ۶۰ میلیون تومان است و این اقلام شامل وسایل اساسی زندگی از جمله لوازم خانگی ضروری می‌باشد که با دقت و نظارت کارشناسان بهزیستی تهیه و در اختیار زوج‌های تحت پوشش قرار گرفته است.



سرپرست بهزیستی قم در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از خیرین و مؤسسات خیریه استان گفت: مردم خیراندیش قم در همه ایام سال یاور همیشگی خانواده‌های نیازمند هستند و حضور فعال آنان، بزرگ‌ترین پشتوانه برای تداوم خدمات حمایتی این نهاد محسوب می‌شود.



محمدزاده با اشاره به برنامه‌های آینده این نهاد افزود: تا پایان سال جاری و با استمرار حمایت‌های مردمی، سایر نوعروسانی که در نوبت دریافت جهیزیه قرار دارند نیز از این کمک‌ها بهره‌مند خواهند شد تا هیچ زوج جوانی به دلیل مشکلات اقتصادی از آغاز زندگی مشترک باز نماند.



وی تأکید کرد: بهزیستی قم در کنار فعالیت‌های حمایتی، نگاه ویژه‌ای به مسائل فرهنگی و اجتماعی ازدواج دارد و تلاش می‌کند ضمن تقویت امید و اعتماد در جامعه، الگوی ازدواج ساده، کم‌هزینه و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی را ترویج دهد.