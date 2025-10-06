  1. استانها
باسره: ۵ میلیارد تومان صدقه در هرمزگان پرداخت شد

بندرعباس- مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: در شش ماه نخست امسال مردم هرمزگان بیش از ۵ میلیارد و ۲۶۷ میلیون تومان صدقه پرداخت کردندکه ۱۷ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره اظهار کرد: سه میلیارد و ۶۶۱ میلیون تومان آن توسط کمیته امداد و یک میلیارد و ۵۸۶ میلیون تومان آن نیز از سوی مراکز نیکوکاری جمع آوری شده است.

حمید باسره افزود: بیشترین صدقه در شهرستان میناب، بندرعباس (منطقه دو بندرعباس) و بخش توکهور و هشتبندی بوده است.

وی گفت: صدقه‌های جمع آوری شده در حوزه‌های مختلف معیشت نیازمندان و رفع مشکلات ضروری، کمک به تامین هزینه‌های درمانی، هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، جهیزیه و تامین لوازم ضروری زندگی هزینه می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان افزود: مردم می‌توانند با ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۰۳۳۳۳۷۶ با دریافت لینک مستقیم سامانه سما و ایجاد صندوق صدقه الکترونیکی بر روی گوشی تلفن همراه در کمترین زمان ممکن نسبت به پرداخت صدقه و نذورات خود اقدام کنند.

باسره گفت: شماره گیری کد دستوری #۰۷۶*۸۸۷۷*، دستگاه‌های پوز مستقر در نانوایی ها، دستگاه‌های پوز همراه نیروهای حوزه توسعه مشارکت‌های مردمی و مسئولان مراکز نیکوکاری از دیگر روش‌های پرداخت صدقه است.

