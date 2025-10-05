توزیع ۱۹ هزار خدمت میان نیازمندان استان سمنان از محل زکات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری ظهر یکشنبه در جلسه شورای زکات استان سمنان به میزبانی کمیته امداد با بیان اینکه ۱۰۰ درصد زکات جمع آوری شده صرف فقرا و نیازمندان شده است، ابراز داشت: زکات جمع آوری شده نیز برای همان منطقه صرف می شود.

وی افزود: طی شش ماهه نخست سال جاری از محل جمع آوری زکات ۱۹ هزار و ۸۴۵ خدمت به مددجویان و نیازمندان استان سمنان ارائه شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه تلاش شد تا زکات در حوزه های مختلفی صرف نیازمندان شود، ابراز داشت: یکی از این موارد حوزه آموزش در پرداخت کمک هزینه تحصیلی و ارائه خدمات آموزشی به دانش آموزان نیازمند بوده است.

ذوالفقاری با بیان اینکه دیگر مصرف زکات در حوزه بهداشت و درمان بوده است، تصریح کرد: تامین تجهیزات برای سالمندان، خدمت به سالمندان تحت حمایت، کمک به درمان بیماران نیازمند و غیره از جمله آن ها است.

وی افزود: تامین معیشت، تعمیر و مرمت مسکن، اهدای جهیزیه، تامین لوازم ضروری منزل و غیره دیگر مصارف زکات در استان سمنان بوده است.