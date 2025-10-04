  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

حجت الاسلام مهدوی: ۲ وقف جدید در نوشهر و چالوس ثبت شده است

حجت الاسلام مهدوی: ۲ وقف جدید در نوشهر و چالوس ثبت شده است

نوشهر- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان‌های نوشهر و چالوس از ثبت دو وقف جدید به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مهدوی‌ راد پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از ثبت دو وقف جدید به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان خبر داد که با نیت‌های مختلف از جمله برپایی عزاداری امام حسین (ع)، کمک به نیازمندان، حمایت از امور فرهنگی و قرآنی و تأمین دارو و درمان انجام شده است.

مهدوی‌راد در این خصوص اظهار کرد: اولین وقف، شش‌دانگ یک مغازه تجاری به مساحت ۸۰ متر مربع در بازار نوشهر به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان است که توسط سیدنصرالله پنجه‌شاهی به نیت برگزاری عزاداری امام حسین (ع) و فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی وقف شده است.

وی همچنین افزود: وقف دوم، سه‌دانگ یک منزل مسکونی به مساحت ۱۱۰ متر مربع در روستای پالوج‌ده شهرستان چالوس به ارزش ۱۰ میلیارد تومان است که توسط علیرضا رمضان‌زاده به نیت کمک به نیازمندان، تهیه جهیزیه و تأمین دارو و درمان وقف شده است.

مهدوی‌راد تصریح کرد: آیین رونمایی از این دو وقف جدید با حضور واقفین خیراندیش در آستان مقدس امامزاده محمد (ع) نوشهر برگزار شد.

کد خبر 6610870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها