حجت الاسلام مهدوی: ۲ وقف جدید در نوشهر و چالوس ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی مهدوی راد پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از ثبت دو وقف جدید به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان خبر داد که با نیتهای مختلف از جمله برپایی عزاداری امام حسین (ع)، کمک به نیازمندان، حمایت از امور فرهنگی و قرآنی و تأمین دارو و درمان انجام شده است.
مهدویراد در این خصوص اظهار کرد: اولین وقف، ششدانگ یک مغازه تجاری به مساحت ۸۰ متر مربع در بازار نوشهر به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان است که توسط سیدنصرالله پنجهشاهی به نیت برگزاری عزاداری امام حسین (ع) و فعالیتهای فرهنگی و قرآنی وقف شده است.
وی همچنین افزود: وقف دوم، سهدانگ یک منزل مسکونی به مساحت ۱۱۰ متر مربع در روستای پالوجده شهرستان چالوس به ارزش ۱۰ میلیارد تومان است که توسط علیرضا رمضانزاده به نیت کمک به نیازمندان، تهیه جهیزیه و تأمین دارو و درمان وقف شده است.
مهدویراد تصریح کرد: آیین رونمایی از این دو وقف جدید با حضور واقفین خیراندیش در آستان مقدس امامزاده محمد (ع) نوشهر برگزار شد.
نظر شما