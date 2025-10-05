۸ هزار خانه مددجویی با کمک خیرین در کشور احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صمدیان شامگاه یکشنبه در جشن گلریزان تأمین لوازم توانبخشی و جهیزیه افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی خراسان شمالی اظهار کرد: تاکنون ۸ هزار واحد مسکونی مددجویی با کمک خیرین در کشور احداث شده است.
وی افزود: ۲ میلیارد تومان از سوی سازمان بهزیستی کشور برای خرید ۱۰۰ سری جهیزیه تأمین اعتبار میشود و همچنین ۱ میلیارد تومان نیز برای خرید ویلچر برقی در نظر گرفته شده است.
صمدیان تصریح کرد: برای خرید ۱۰۰ سری جهیزیه افراد دارای معلولیت که شامل پنج قلم کالای اساسی است، این نهاد ۵۰۰ میلیارد تومان کمک میکند.
نماینده عضو جامعه خیرین و حامی معلولین کشور با تأکید بر لزوم گسترش فرهنگ کمک به افراد دارای معلولیت گفت: باید فرهنگ حمایت از معلولان و تأمین جهیزیه آنان به یک حرکت ملی تبدیل شود و زمینه ازدواج آسان برای این قشر فراهم شود.
وی بیان کرد:خرید ویلچر یک نیاز حیاتی برای معلولان است و اهمیت ویژهای دارد.
صمدیان در پایان تأکید کرد: ضروری است در فرآیند تهیه جهیزیه از کالاهای باکیفیت و تولید داخل استفاده شود تا ضمن حمایت از معلولان، از تولید ملی نیز پشتیبانی شود.
