«پوتین» به دوشنبه رفت+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌ جمهور روسیه هم اکنون برای سفری ۳ روزه وارد شهر دوشنبه پایتخت کشور تاجیکستان شد.

امامعلی رحمان شخصاً در فرودگاه دوشنبه از ولادیمیر پوتین استقبال کرد.

دو رئیس جمهور با هم دست دادند و یکدیگر را در آغوش گرفتند.

سفر رئیس جمهور روسیه تا ۱۰ اکتبر (جمعه ۱۸ مهر ماه) ادامه خواهد داشت.

وی در اجلاس آسیای مرکزی و روسیه و نیز در نشست شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت خواهد کرد.

او همچنین دیدارهای دوجانبه‌ای با سران کشورهای شرکت کننده برنامه‌ریزی کرده است.