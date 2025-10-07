رایزنی اردوغان و پوتین درباره اوکراین و غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروز سه شنبه طی تماس تلفنی با رئیس جمهور روسیه، تولد ولادیمیر پوتین را به وی تبریک گفت.

رئیس جمهور ترکیه در این تماس تلفنی بر لزوم تقویت حرکت دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری ها در اوکراین و تضمین صلح عادلانه و پایدار تأکید کرد.

رجب طیب اردوغان، در ادامه افزود: ترکیه به دنبال تضمین آتش‌ بس در غزه و ارسال کمک‌ های بشردوستانه برای مردم در این منطقه است.

الجزیره درباره این رایزنی تلفنی اعلام کرد: اردوغان در تماس تلفنی با پوتین گفت که ترکیه در تلاش برای دستیابی به آتش‌ بس در غزه و رساندن کمک‌ های بشردوستانه به نوار غزه است.

رئیس جمهور ترکیه افزود: تلاش‌ های دیپلماتیک باید برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار که به جنگ در اوکراین پایان دهد، شتاب بیشتری بگیرد و ما به تلاش برای صلح ادامه خواهیم داد.