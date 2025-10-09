به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان امروز پنجشنبه مذاکرات دوجانبه خود را در شهر دوشنبه آغاز کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس جمهور روسیه در دیدار با امامعلی رحمان همتای تاجیکی خود گفت: روابط بین روسیه و تاجیکستان در همه زمینه‌ها به طور مثبت در حال توسعه است. روسیه و تاجیکستان دائماً در حوزه دفاعی و امنیت با هم همکاری می‌کنند.

ولادیمیر پوتین در ادامه افزود: روسیه و تاجیکستان متحدان قابل اعتمادی هستند و مسکو برای این موضوع ارزش قائل است.

از سوی دیگر، رئیس جمهور تاجیکستان در این دیدار گفت: روسیه و تاجیکستان به طور فعالانه ای در حال توسعه روابط اقتصادی هستند و گردش مالی تجاری دوجانبه فیمابین نیز در حال افزایش است.