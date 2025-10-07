به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در واکنش به پاسخ مسکو به تامین احتمالی موشک دوربرد «تام‌هاوک» از آمریکا برای اوکراین، تاکید کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه کاملا روشن درباره نحوه پاسخ مسکو صحبت کرده است.

پسکوف دراین‌باره گفت: درباره موضع مسکو باید بگویم که رئیس جمهور پوتین در نشست اخیر در «مجمع گفتگوی والدای»، کاملا بدون ابهام و مو به مو درباره آن توضیح داد. در آن(نشست) همه چیز روشن بود.

پوتین دوم اکتبر در باشگاه گفتگوی بین‌المللی والدای گفت که استفاده از موشک‌های تام‌هاوک بدون مداخله مستقیم نیروهای آمریکایی غیرممکن است؛ اتفاقی که در صورت تحقق «به معنای مرحله‌ای کاملا جدید و به لحاظ کیفی کاملا متفاوت از تشدید تنش از جمله بین روسیه و آمریکا خواهد بود.»

رئیس جمهور روسیه پنجم اکتبر نیز تاکید کرد که تصمیم احتمالی واشنگتن برای ارسال موشک‌های تام‌هاوک برای کی‌یف، روند مثبت در روابط روسیه و آمریکا را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.