  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۷

اوشاکوف: پوتین به تاجیکستان می‌رود؛ اجلاس سران روسیه و کشورهای عربی

اوشاکوف: پوتین به تاجیکستان می‌رود؛ اجلاس سران روسیه و کشورهای عربی

مشاور کرملین در بیانیه ای با اعلام جزئیات سفر پوتین به تاجیکستان، دعوت مسکو از سران ۲۲ کشور و دبیرکل اتحادیه عرب برای شرکت در اجلاس روسیه و کشورهای عربی را رسانه ای کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یوری اوشاکوف، مشاور کرملین امروز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد: پوتین ۸ تا ۱۰ اکتبر به تاجیکستان سفر می کند و در جریان این سفر در دومین اجلاس روسیه و آسیای مرکزی و نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت خواهد کرد. پوتین و امامعلی رحمان در تاجیکستان طیف گسترده‌ای از مسائل مرتبط با همکاری های دوجانبه را بررسی خواهند کرد.

مشاور کرملین در این باره اضافه کرد: مسائل مربوط به همکاری روسیه و کشورهای آسیای مرکزی در حوزه‌ های مختلف در سفر رئیس جمهور روسیه به دوشنبه بررسی خواهد شد. پوتین و امامعلی رحمان در پایان مذاکرات، بیانیه‌ای درباره تقویت روابط روسیه و تاجیکستان امضا خواهند کرد. در پایان مذاکرات روسای جمهور روسیه و تاجیکستان ۱۵ سند مشترک در حوزه های مختلف به امضا خواهد رسید.

یوری اوشاکوف، افزود: در اجلاس روسیه و آسیای مرکزی مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ ای با در نظرگرفتن اوضاع خاورمیانه (غرب آسیا) و افغانستان بررسی خواهد شد. روسیه از سران ۲۲ کشور و دبیرکل اتحادیه عرب برای شرکت در اولین اجلاس روسیه و کشورهای عربی در مسکو دعوت کرده است. کار روی طرح ترامپ برای حل و فصل اوضاع غزه در حال انجام است، بسیاری از کسانی که برای اجلاس روسیه- اعراب دعوت شده‌ اند، با این طرح مرتبط هستند.

کد خبر 6615011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها