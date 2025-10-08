  1. سیاست
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۴

قالیباف بیانیه وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس واروپا را محکوم کرد

رئیس مجلس ادعاهای مداخله‌جویانه و بی‌اساس بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا راجع به جزایر سه گانه را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس در واکنش به ادعاهای مطرح شده در بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا راجع به جزایر سه گانه نوشت: ادعاهای مداخله‌جویانه و بی‌اساس مطرح شده در بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا، از جمله تکرار ادعای پوچ راجع به جزایر همیشه ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و بوموسی را بشدت محکوم می‌کنیم. تمامیت ارضی ایران با خون صدها هزار جوان برومند این آب و خاک امضا و تثبیت شده است و ملت ایران بر سر آن با هیچ متوهمی کوچکترین مماشاتی نمی‌کند.

