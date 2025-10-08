حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری طی گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به بیانیه اخیر و گستاخانه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا علیه ایران اظهار کرد: سیاست دیرینه اروپاییها و آمریکاییها بر پایه جلوگیری از شکلگیری ایران قدرتمند است و به همین دلیل هر از گاهی با طرح ادعاهای واهی تلاش میکنند کشورمان را در موضع ضعف قرار دهند.
وی افزود: تاریخ گواه روشنی است که جزایر سهگانه بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک از دیرباز بخشی از قلمرو ایران بوده و تسلط کشورمان بر این جزایر ریشه در گذشتههای بسیار دور دارد. این در حالی است که امارات متحده عربی تنها پس از تشکیل خود در سال ۱۹۷۱ ادعاهای بیاساس نسبت به این جزایر مطرح کرده است.
امام جمعه جاسک تصریح کرد: جزایر سهگانه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز از اهمیت بالایی برخوردارند و کنترل آنها به معنای کنترل یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان است. از همین رو برخی قدرتها با نیتهای سیاسی و فشارهای دیپلماتیک از ادعاهای غیرواقعی امارات حمایت میکنند.
ذاکری با بیان اینکه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس هیچگونه سند تاریخی یا حقوقی در حمایت از این ادعاها ندارند، گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به اسناد معتبر تاریخی و حقوقی مالکیت خود بر جزایر سهگانه را حفظ کرده و هرگونه ادعای مخالف را قاطعانه رد میکند.
وی در پایان تأکید کرد: بیانیه اخیر اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس گستاخانه، بیشرمانه و فاقد وجاهت حقوقی است و جمهوری اسلامی ایران با درایت و اقتدار هیچگاه ذرهای از خاک خود را به دشمنان واگذار نخواهد کرد.
