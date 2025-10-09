حضور مشاور قالیباف در منزل امام جماعت فقید مسجد بقیةالله (عج)

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام جواد صادقزاده، مشاور رئیس مجلس در امور مساجد به نمایندگی از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در منزل مرحوم حاج شیخ ولیالله حیدری، امام جماعت مسجد بقیةالله (عج) محله باغ فیض تهران که در محراب عبادت و در حال انجام وظیفه الهی خود به لقاءالله پیوست، حضور یافت و پیام تسلیت و ابزار همدردی رئیس مجلس شورای اسلامی را تقدیم خانواده وی کرد.
مشاور رئیس مجلس در امور مساجد، به نمایندگی از قالیباف در منزل مرحوم حاج شیخ ولیالله حیدری که در محراب عبادت و در حال انجام وظیفه الهی خود به لقاءالله پیوست، حضور یافت.
کد خبر 6616730
نظر شما