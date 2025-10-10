حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، خطاب به کشورهای اروپایی و اعضای شورای همکاری خلیج فارس، با اشاره به سرنوشت صدام حسین، تأکید کرد: از فرجام تلخ صدام خائن عبرت بگیرید، چراکه نوکری آمریکا برای شما سرانجامی جز ذلت و نابودی ندارد.



این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران افزود: جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی بخش جدایی‌ناپذیر از خاک میهن اسلامی ماست و ملت ایران همانند دوران هشت سال دفاع مقدس، در برابر هرگونه تعرض به تمامیت ارضی کشور، قاطعانه ایستادگی خواهد کرد.



وی بیان کرد: هر دستی که به سوی خاک ایران دراز شود، ملت آن را از بازو قطع خواهد کرد و هر چشمی که با نیت خیانت به ناموس و خاک این سرزمین نگاه کند، از حدقه بیرون آورده خواهد شد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به سیاست‌های خصمانه ایالات متحده امریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: به رئیس‌جمهور آمریکا و رژیم اسرائیل غاصب اعلام می‌کنیم که در صورت تکرار ماجراجویی علیه جمهوری اسلامی، نیروهای مسلح شجاع و ملت غیور ایران آماده پاسخ قاطع خواهند بود و شما که دو سال است در برابر گروه مقاومت حماس به زانو درآمده‌اید، بهتر است پیش از هرگونه اقدام علیه ایران، سرنوشت خود را به دقت ارزیابی کنید.



حجت الاسلام روانبخش در بخش دیگری از سخنانش گفت: مشروعیت همه ارکان نظام، از جمله دولت، از ولایت فقیه نشأت می‌گیرد و کمتر از یک ماه پیش، رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتی صریح فرمودند که مذاکره با آمریکا نه تنها سودی ندارد، بلکه موجب زیان‌های متعدد برای کشور خواهد شد و نباید انجام گیرد، با این وجود متأسفانه سخنگوی دولت از توافق برای مذاکره مستقیم با آمریکا سخن گفته است؛ اقدامی که خلاف شرع، قانون اساسی و توصیه‌های رهبری است.



وی با انتقاد از این رویکرد افزود: چرا باید برخلاف نظر صریح ولایت عمل شود و ملت ایران مورد تحقیر قرار گیرد؟ آیا تجربه جنگ دوازده‌روزه که همزمان با مذاکره شکل گرفت، برای ما کافی نیست؟ آزموده را آزمودن خطاست.



وی خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: کسانی که با تصمیمات خود مانع اجرای قانون حجاب می‌شوند یا برای بی‌حجابی توجیه‌تراشی می‌کنند، باید بدانند که گناه تمام بی‌حجابی‌ها و انحرافات ناشی از آن بر عهده آنان نیز خواهد بود.



وی با اشاره به موضوعات اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، تخلیه و مصادره حدود سه میلیارد دلار از حساب بابک زنجانی توسط کرسنت، موجب نگرانی است و رئیس قوه قضائیه باید پاسخ دهد که چرا چنین اتفاقاتی بدون شفاف‌سازی کامل رخ می‌دهد، در حالی که پیش‌تر اعلام شده بود اموال بابک زنجانی به کشور بازگردانده شده است.



این نماینده همچنین از عدم برخورد قضایی با برخی مسئولان سابق انتقاد کرد و گفت: چرا وزیر پیشین نفت، که قراردادهای زیان‌بار و ننگینی را منعقد کرده است، همچنان آزادانه در کشور تردد دارد و نسبت به پرونده‌های او بی‌تفاوتی مشاهده می‌شود.



وی در پایان با اشاره به نوسانات ارزی و گرانی‌ها اظهار داشت: افزایش قیمت ارز و گرانی افسارگسیخته، کمر مردم را شکسته است، چرا دولت برای کنترل نرخ ارز و مهار تورم برنامه مشخصی ندارد و بازار را به حال خود رها کرده است و متأسفانه حتی قیمت کالاهای اساسی از جمله نان نیز بدون نظارت افزایش یافته و فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است.