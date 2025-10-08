مهاجرانی: راهبرد توسعه همکاری با کشورهای همسایه برای دولت اهمیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: امروز یکصد و هفدمین جلسه هیئت دولت برگزار شد که در ابتدا گزارشی از وزارت امور خارجه در خصوص دیپلماسی استانی در خصوص دیپلماسی با کشورهای همسایه به عنوان راهبرد اولیه کشورمان طرح شد. راهبرد توسعه همکاری با کشورهای همسایه برای دولت اهمیت دارد و ایران با مرزهای آبی و خاکی با ۱۶ کشور یکی از کشورهایی است که بیشترین همسایه را در جهان دارد، لذا جا دارد که این ظرفیت مرزهای آبی و خشکی بیشترین استفاده انجام شود.
وی گفت: طبق گزارش اعلام شده ۴۳ بازارچه مرزی در مرزهای کشور وجود دارد که ۲۴ بازارچه آن فعال است و ۱۹ بازارچه غیرفعال است که طبیعتاً یکی از کارهای دیپلماسی استانی این است که کمک کند این بازارچههای غیر فعال فعال شود و نیز شهرکهای صنعتی مشترک با کشورهای همسایه در مناطق ویژه در دستور کار قرار دارد.
سخنگوی دولت گفت: استفاده از ظرفیتهای گردشگری سلامت، ظرفیتهای صنعتی و ظرفیتهای تجاری که میتواند در استانها مورد بهرهبرداری قرار گیرد، یکی از موضوعات بسیار جدی است که در واقع گزارش آن ارائه شد. همچنین در راستای اعطای اختیارات به استانها نیز این موضوع مطرح و در همین راستا بر آن تأکیداتی از سوی رئیسجمهور انجام شد.
وی ادامه داد: گزارش بعدی توسط فرماندهی فراجا ارائه شد و با توجه به تعداد شهدایی که قابل توجه بود، اعضای هیئت دولت از فراجا و همه شهدای فراجا و شهدای دوازده روز دفاع مقدس قدردانی کردند و یاد این عزیزان را گرامی داشتند. همچنین گزارشی از زحمات فراجا در حوزههای کشف مواد مخدر، مبارزه با قاچاق، مقابله با اشرار، ایجاد نظم و امنیت در کشور، هوشمندسازی و استفاده از فناوری در راستای ارائه خدمات به هممیهنان، بهویژه در مرزها که در ایام اربعین نیز شاهد آن بودیم، ارائه شد. یکی از موضوعات مورد توجه در گزارش فراجا، لزوم توجه به حوزههای رفاهی، مسکن و سایر مطالبات کارکنان زحمتکش فراجا بود. دو گزارش ارائه شد که خدمت شما عرض کردم.
مهاجرانی گفت آنچه در روز یکشنبه به تصویب رسید، در جلسه یکصد و شانزدهم دولت، اصلاح تصویبنامه مجوز واردات آمبولانس و تجهیزات پزشکی از محل باقیمانده ارز سازوکار کواکس بود. همانطور که همگان به خاطر دارند، در ایام همهگیری کرونا مقداری ارز برای واردات واکسن در سازوکاری به نام کوواکس در نظر گرفته شده بود که ارز باقیمانده آن، با توجه به عدم نیاز به واردات بیشتر واکسن، برای واردات آمبولانسها تخصیص یافت و تصویب شد.
وی ادامه داد: اصلاح تصویبنامه مربوط به محاسبه قیمت فروش خوراک تحویلی به شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی به تصویب رسید. همچنین، اصلاح تصویبنامه مربوط به اختصاص سهام دولتی موضوع بند «ج» تبصره ۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نیز تصویب شد. همچنین اصلاح آییننامه اجرایی بند «پ» تبصره شش، که از سوی معاونت محترم حقوقی پیشنهاد شده بود، به تصویب رسید. همچنین اصلاح آییننامه اجرایی اوراق مالی اسلامی و اصلاح آییننامه اجرایی بند «هـ» ماده ۵۵ برنامه هفتم توسعه نیز تصویب شد. پرداخت هزینههای حقوقی دعاوی بینالمللی بر مبنای نرخ روز حواله فروش مرکز مبادله ارز و طلا نیز از جمله مصوبات روز یکشنبه بود.
مهاجرانی عنوان کرد: چند موضوع نیز نیاز به اصلاحاتی داشت، از جمله آییننامه اجرایی جزء یک بند «ت» ماده ۵۷ که پیشنهاددهنده آن وزارت راه و شهرسازی بود و ضمن اصلاح به تصویب رسید. موضوع دیگر آییننامه جزء یک بند «ج» بود که باز هم پیشنهاددهنده وزارت راه و شهرسازی بود و کمیسیون زیربنایی موضوع را ارائه کرده بود که مقرر شد به کمیسیون بازگردد تا با حضور افراد ذیربط مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
سخنگوی دولت گفت: آنچه امروز به تصویب رسید، شامل موضوع ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیتهای روانشناسان این حوزه بود که از سوی معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری مطرح شد و به تصویب رسید. ضمنا حفظ محرمانگی اطلاعات افرادی که در این سامانهها دادههای خود را وارد میکنند، الزامی است و باید اطلاعات محرمانه باقی بماند.
وی افزود: موضوع بعدی که وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد داده بود، مشارکت عمومی و خصوصی در راستای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها بود که به تصویب رسید. در مورد واگذاری اختیارات به استانداران نیز موضوع همچنان در حال بررسی است. اصلاح تصویبنامه مربوط به آییننامه تعرفه بودجه به تصویب رسید و حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری، به استناد بند «د» ماده ۳۲ قانون پولی و بانکی کشور، تصویب شد.
مهاجرانی بیان کرد: صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت در احداث کنارگذر شمال شرقی شیراز، با مشارکت بخش خصوصی و با رعایت تمامی ملاحظات زیستمحیطی، که سازمان محیط زیست موظف به اجرای آن است، نیز به تصویب رسید. این موارد، مصوبات دو جلسه اخیر دولت بودند.
وی در پاسخ به سوالی درباره کمبود آب در تهران اظهار کرد: موضوع کمبود آب در تهران و اصولاً کمبود زیرساختهای زیستی و اکولوژیکی در تهران، مسئلهای جدی است که سالهاست مطرح است. در سال ۱۳۵۴ روزنامهای منتشر شده بود که اعلام میکرد تهران برای بیش از پنج و نیم میلیون نفر آب ندارد، در حالی که اکنون در کل دشت تهران و حومه، نزدیک به پانزده میلیون نفر ساکن هستند.
وی افزود: انتقال آب کمک کرده است تا زیست در تهران ادامه یابد و آب به مرحله جیرهبندی نرسد. در کنار تلاشهای وزارت نیرو، باید از مردم عزیزمان نیز تشکر کنم که در موضوع صرفهجویی در مصرف آب همکاری بسیار خوبی داشتند و حتی در بسیاری از مواقع، شهروندان به یکدیگر در این زمینه تذکر میدادند. این دو اقدام موجب شد تا تهران نیاز به تخلیه نداشته باشد.
سخنگوی دولت در خصوص عدم حضور وزرای اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: حتماً این موضوع را منتقل خواهم کرد. عدم حضور برخی وزرا عمدتاً به دلیل جلساتی است که بلافاصله پس از نشست هیئت دولت برگزار میشود، اما موضوع را انتقال خواهم داد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: تا آنجا که گزارشها نشان میدهد، مشکلی در پرداختها وجود نداشته است اما اگر مورد خاصی هست که نیاز به پیگیری دارد حتماً پیگیری کرده و خدمتتان گزارش را ارائه خواهم کرد.
سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامه دولت برای رفع فیلترینگ برخی پلتفرمها تا پایان سال و اینکه آیا وزارت ارتباطات از نظر فنی آمادگی اجرای این تصمیم را دارد یا خیر ؟، عنوان کرد : یکی از آسیبهایی که استفاده از فیلترشکنها به زیرساختهای کشور وارد کرده، باز شدن حفرههای امنیتی بوده است. طبق اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عدم سرمایهگذاری مناسب در حوزه زیرساختی که یکی از دلایل آن تحریمهاست، موجب بروز مشکلاتی در زیرساختها شده است.
وی افزود: جدا از موضوع رفع فیلتر که یکی از مطالبات مردم بوده و همچنان در حال پیگیری است، تقویت زیرساختها از موضوعات اساسی وزارت ارتباطات است.
مهاجرانی گفت: ایران در مقایسه با متوسط جهانی، از جمله دولتهای کوچک محسوب میشود، اما برخی ناکارآمدیها بیشتر ناشی از فربهی ستادها و سازمانهای تخصصی ارزیابی میشود. در اصلاح ساختار وزارت کشاورزی نیز هدف حرکت به سوی بهرهوری بیشتر و استفاده از ظرفیتهای هوشمندسازی است. سازمان امور اداری و استخدامی اشاره کرده است که به نسبت جمعیت، تعداد کارکنان کشور هنوز بالاست و لازم است با اصلاح ساختار و بهرهگیری از فناوری، بهرهوری افزایش یابد.
وی عنوان کرد: آنچه موجب افزایش کارآمدی میشود، هماهنگی میان تصمیمات و کوچکسازی دولت است. البته کوچکسازی دولت تنها یکی از راههاست و باید با واگذاری مسئولیتها به سایر بخشها همراه باشد تا بهرهوری واقعی حاصل شود.
مهاجرانی گفت: در اصلاح ساختار وزارت کشاورزی، به نظر میرسد که حرکت به سمت معرفی سازمانهای تخصصی صورت گرفته است. نمیدانم این اقدام با چه پشتوانه علمی انجام شده است، اما آنچه گزارشها نشان میدهد، سازمان امور اداری و استخدامی بهعنوان متولی تخصصی امر اشاره میکند که نسبت تعداد کارکنان به جمعیت کشور، با وجود امکان کاهش با استفاده از هوشمندسازی، هنوز مقداری بالاتر از حد لازم است. از سویی با توجه به اینکه چند مدل نیروی انسانی شامل نیروی رسمی، قراردادی، پیمانی و شرکتی در کشور به خدمت گرفته میشوند و تنوع آن بسیار زیاد است، آنچه باعث افزایش بهرهوری میشود، هماهنگی میان تصمیمات است؛ اصولاً بهرهوری ناشی از هماهنگ شدن کارایی و اثر بخشی است.
وی خاطر نشان کرد : موضوع در حوزه اداری و استخدامی قرار دارد و تلاش بر این است که از طریق راهکارهایی از جمله کوچکسازی دولت و واگذاری مسئولیتها به سایر بخشها، بهرهوری افزایش یابد. با این حال، وظایف سازمانها فروگذار نمیشود و مسئولیتها همچنان پابرجاست.
سخنگوی دولت در خصوص پاداش فرهنگیان متذکر شد: تلاش بر این است که تمامی موارد مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۳ مجلس محترم پرداخت شود. با این حال، کم و کیف پرداختها نیاز به بررسی دقیق دارد و اعداد و جزئیات آن هنوز بهطور کامل مشخص نیست.
نظر شما