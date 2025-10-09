به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن سهندی در اجلاسیه سالانه گروه‌های جهادی استان با اشاره به جایگاه والای جهاد در قرآن کریم، اظهار داشت: فضیلت مجاهدت در راه خداوند تنها مختص رزمندگان در میدان نبرد نیست، بلکه هر فردی که در مسیر الهی تلاش کند، مشمول رحمت الهی خواهد بود.

وی سختی و مشقت مسیر جهادی را دلیل برتری این عمل دانست و گفت: راه مجاهدت با آسایش همراه نیست و همه باید در این مسیر سختی‌ها را به جان بخرند.

سهندی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، نقش مردم را در انجام امور کلیدی دانست و افزود: بخش عمده‌ای از این مأموریت بر دوش گروه‌های جهادی است که با تلاش‌های خود، مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی را هموار می‌سازند.

وی تأکید کرد: تمدن نوین اسلامی، مقدمه‌ای برای ظهور امام زمان (عج) است و کسانی که با نقش‌دهی به مردم و فعال‌سازی لایه‌های میانی جامعه در این مسیر گام برمی‌دارند، در زمره زمینه‌سازان ظهور قرار خواهند گرفت.

فرمانده سپاه استان از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات شهرستانی با حضور گروه‌های جهادی، فرماندهان نواحی و مجمع جهادی خبر داد و گفت: هدف از این جلسات، بررسی دقیق مشکلات و ارائه راهکارهای عملی برای رفع دغدغه‌های جهادگران است.

وی با اشاره به حوادث ۱۲ روزه اخیر در برخی استان‌ها، صحنه‌های ایثار و رقابت برای فداکاری را نمونه‌ای از مجاهدت واقعی دانست و گفت: این ایثارگری‌ها نشان داد که روحیه رزمندگان دفاع مقدس همچنان در گروه‌های جهادی زنده و جاری است.