به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن سهندی در جلسه هماهنگی برنامههای هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: برنامهریزی دقیق و هدفمند برای برگزاری این مناسبت ملی از اهمیت بالایی برخوردار است و نقش مهمی در تقویت روحیه ملی، انقلابی و حماسی مردم دارد.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با بیان اینکه برنامههای امسال هفته دفاع مقدس با رویکردی متفاوت برگزار خواهد شد، گفت: این برنامهها تلفیقی از حماسههای دوران دفاع مقدس هشتساله و رشادتهای رخداده در جنگ ۱۲ روزه اخیر است.
سهندی با اشاره به تحرکات اخیر دشمنان انقلاب اسلامی بهویژه رژیم صهیونیستی، افزود: دشمنان با استفاده از ابزارهای رسانهای بهدنبال کاهش سرمایه اجتماعی انقلاب اسلامی و نظام هستند و تلاش میکنند با تضعیف اعتماد عمومی، پایههای مشروعیت و انسجام اجتماعی را تخریب کنند.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) با تأکید بر اهمیت مقابله فرهنگی و اجتماعی با این جنگ رسانهای، گفت: باید از ظرفیت تاریخ پر افتخار انقلاب اسلامی استفاده کنیم و با اجرای برنامههای حماسی و مردمی، شور و شعور ملی را در جامعه زنده نگه داریم.
بازتاب حماسه جنگ ۱۲ روزه در برنامههای دفاع مقدس
سرهنگ سهندی با اشاره به حضور استان زنجان در حوادث مربوط به جنگ ۱۲ روزه، افزود: این جنگ نماد استمرار دفاع مقدس است و صحنههایی که در آن رقم خورد، نشاندهنده تداوم مقاومت و آمادگی نیروهای مسلح است. از این رو، امسال برنامههای هفته دفاع مقدس با نگاهی جدید و خلاقانه، بر محور مقابله مستقیم با رژیم صهیونیستی طراحی و اجرا میشود.
وی به مدیریت موفق استان در دوران جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در آن ایام، جمعیت زیادی به استان پناه آوردند که خوشبختانه با تدابیر خاص، بهخوبی مدیریت و ساماندهی شد.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) با بیان اینکه دومین کنگره شهدای استان زنجان در سال ۱۴۰۶ برگزار میشود، اظهار داشت: برنامههای امسال هفته دفاع مقدس، در واقع پیشکنگره این رویداد بزرگ هستند و زمینهسازی فرهنگی برای آن خواهند بود.
وی با اشاره به مردمیسازی برنامهها، گفت: مراسمها بهصورت محلهمحور در شهرها و روستاهای استان اجرا میشود. حضور در نماز جمعه، برگزاری صبحگاههای مشترک، شبشعر، خاطرهگویی در مدارس و مساجد، نمایش فیلم و تئاتر، مسابقات فرهنگی، هنری، قرآنی و ورزشی از جمله برنامههای شاخص این هفته خواهد بود.
سهندی ادامه داد: یکی از محورهای مهم برنامههای امسال، افتتاح پروژههای عمرانی در قالب طرحهای بسیج و سپاه است که به بهرهبرداری میرسند.
وی همچنین به برگزاری رژههای موتوری و خودرویی بهعنوان جایگزین احتمالی برای رژههای نظامی سالانه اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط خاص، امسال تمرکز بر روی رژههای نمادین و تحرکپذیر خواهد بود تا اقتدار نیروهای مسلح به نمایش گذاشته شود.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) از برگزاری همایش بانوان ایثارگر، حضور فرماندهان دوران دفاع مقدس و اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و اجتماعی به عنوان دیگر بخشهای این هفته خبر داد.
جمعآوری و رونمایی از اسناد جنگ ۱۲ روزه
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان زنجان، بر لزوم جمعآوری، نگهداری و مستندسازی اسناد مرتبط با جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد و گفت: همکاری دستگاههای اجرایی در این زمینه ضروری است.
سید شمسالدین موسوی افزود: استان زنجان دارای اسناد ارزشمندی از دوران دفاع مقدس و همچنین اسناد مرتبط با بمبارانهای سال ۱۳۶۵ است که باید بهدرستی جمعآوری، حفاظت و در قالب دانشنامه دفاع مقدس منتشر شود.
موسوی با اشاره به احتمال از بین رفتن بخشی از اسناد تاریخی، خواستار اختصاص مکانهایی همچون موزه دفاع مقدس و مرکز اسناد برای نگهداری این مدارک شد.
وی ادامه داد: در هفته دفاع مقدس امسال، با حضور مسئولین استانی و امام جمعه، از اسناد گردآوریشده رونمایی خواهد شد و تلاش میشود این اسناد به عنوان منابع معتبر تاریخی معرفی و حفظ شوند.
تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و خانواده شهدا
موسوی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تجلیل سالانه از شهدا و ایثارگران، گفت: هرساله از یک میلیون نفر از خانوادههای شهدا، جانبازان و رزمندگان در کشور تجلیل میشود که سهم استان زنجان از این تعداد حدود ۱۰ هزار نفر است.
وی تصریح کرد: بخشی از این برنامهها با حضور مقامات عالیرتبه از جمله رئیسجمهور و مقام معظم رهبری در حسینیه امام خمینی (ره) و به صورت ویدئوکنفرانس برگزار خواهد شد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در پایان خاطرنشان کرد: محورهای محتوایی برنامهها باید شامل یاد و نام شهدا، ساخت یادوارهها، تولید برنامههای رسانهای و فعالیتهای فضای مجازی باشد و همه دستگاهها بهویژه سپاه، شهرداریها و نهادهای فرهنگی باید در اجرای مردمی این برنامهها مشارکت جدی داشته باشند.
