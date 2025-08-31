به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن سهندی قبل از ظهر یکشنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه استان زنجان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه شهدای اخیر مقاومت اسلامی در تقابل با رژیم صهیونیستی گفت: امروز بیش از هر زمانی درگیر جنگ روایتها هستیم و دشمن با تحریم و تحریف به دنبال تغییر ذهنیت مردم است؛ در چنین شرایطی رسالت رسانهها بسیار سنگین و تعیینکننده است.
وی با تأکید بر اینکه نگاه به مسئولیتها در سپاه، نگاهی سنگری است، افزود: هر مسئولیتی سنگری در راه دفاع از انقلاب اسلامی است و جابهجایی فرماندهان نیز به معنای حرکت از یک سنگر به سنگر دیگر است.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به محورهای بیانات مقام معظم رهبری، گفت: یکی از مهمترین محورهایی که معظمله بارها بر آن تأکید کردهاند، تبیین دوگانه «تحریف و تحریم» است دوگانهای که اگر بهدرستی شناخته و برای مردم، بهویژه نسل جوان، تبیین شود، نقش بزرگی در شکست توطئههای دشمن خواهد داشت.
سهندی رسانهها را رکن اصلی در این عرصه دانست و گفت: اصحاب رسانه باید مصادیق تحریف را بهویژه با تکیه بر ادله تاریخی و واقعیتهای انکارناپذیر برای جامعه تبیین کنند تا دشمن نتواند اصل حقیقت را وارونه جلوه دهد.
وی با تقدیر از مجاهدتهای سردار جهانبخش کرمی طی ۴۵ سال خدمت و همچنین سردار عباسی در فرماندهی تیپ ۳۶ انصارالمهدی و افزود: این عزیزان نماد ایثار و فداکاری هستند و یک عمر در مسیر انقلاب اسلامی با صداقت و اخلاص گام برداشتند.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به آمادگی صددرصدی نیروهای مسلح کشور در برابر تهدیدات دشمن، گفت: همانگونه که در سالهای دفاع مقدس و پس از آن، یک وجب از خاک کشور به دشمن واگذار نشد، امروز نیز ارتش، سپاه و سایر دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی در اوج آمادگی قرار دارند و اجازه نخواهند داد امنیت و آرامش مردم خدشهدار شود.
سهندی با بیان اینکه در حوزه تربیتی نیز سپاه طرحهای متعددی را دنبال میکند، گفت: طرح «شهید بهنام محمدی» از برنامههای شاخص تربیتی است که از پایه هفتم آغاز شده و تا پایان دوره متوسطه ادامه دارد و تقویت این طرح از اولویتهای سپاه خواهد بود.
وی دیدار با خانواده شهدا، اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی و همچنین کمک به توسعه زیرساختهای بهداشتی و عمرانی در استان را از دیگر برنامههای سپاه برشمرد و افزود: هماکنون پروژههای مهمی در حوزه آبرسانی به ۲۰۰ روستای استان در دست اجراست که بخشی از آنها در هفته دفاع مقدس به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به نقش محوری رسانهها در بیان واقعیتها، تأکید کرد: سپاه همواره رسانهها را در کنار خود دیده و از نقدهای دلسوزانه استقبال میکند. امروز اصحاب رسانه، افسران جنگ ترکیبی دشمن هستند و باید با قدرت در برابر تحریفها و روایتهای نادرست ایستادگی کنند.
وی خطاب به خبرنگاران استان گفت: ما در سپاه آماده حمایت از اصحاب رسانه هستیم و تلاش خواهیم کرد امکانات فرهنگی، ورزشی و رفاهی بسیج در اختیار شما قرار گیرد تا ضمن حفظ شأن رسانه، تعامل سازندهای میان سپاه و جامعه رسانهای برقرار باشد.
