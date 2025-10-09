انصاری: گیلان نیازمند مدیریت یکپارچه در حوزه پسماند و فاضلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری صبح پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه با رویکرد بررسی چالش های زیست محیطی و مشکلات زیربنایی اظهار کرد: اتخاذ رویکردی یکپارچه و پرهیز از بخشی‌نگری در مدیریت پسماند، فاضلاب و تالاب‌های استان مورد تاکید است.

انصاری با اشاره به بی‌توجهی تاریخی به محیط زیست در کشور اظهار داشت: توسعه ناپایدار و واگذاری‌های نامناسب در گذشته باعث بهره‌کشی بی‌رویه از منابع طبیعی شده و اکنون با بحران‌های جدی زیست‌محیطی مواجهیم.

سه محور اصلی بحران زیست‌محیطی گیلان

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سه محور اصلی بحران استان را پسماند، فاضلاب و تالاب‌ها برشمرد و گفت: ورود فاضلاب‌ها به تالاب‌ و رسوب‌گذاری در آن‌ها نیازمند مدل‌سازی دقیق و سازوکارهای اقتصادی مناسب است، در غیر این صورت پروژه‌های فاضلاب با تأخیرهای طولانی مواجه خواهند شد.

وی افزود: در حوزه پسماند باید از نگاه بخشی‌نگر پرهیز کرد و با استفاده از ظرفیت‌های محلی، تفکیک از مبدا، پردازش، بازیافت و زباله‌سوزی به صورت هماهنگ و بهداشتی انجام شود.

انصاری به نقش موثر مردم در بهبود وضعیت محیط زیست اشاره کرد و گفت: تفکیک از مبدا باید جدی گرفته شود و مشارکت زنان، جوانان و تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیستی در استان گیلان بسیار ارزشمند است.

وی همچنین از تلاش‌های استاندار گیلان در پیگیری مسائل زیست‌محیطی قدردانی کرد و افزود: ارج نهادن به محیط زیست به عنوان مسئله‌ای اساسی، نشان‌دهنده اجماع نظر مسئولان در به رسمیت شناختن چالش‌های زیست‌محیطی است.

ظرفیت‌های گردشگری و مهاجرت پرندگان

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر گیلان در حوزه گردشگری و عبور پرندگان مهاجر تأکید کرد: گیلان با تنوع زیستی و موقعیت جغرافیایی ویژه، جایگاه خاصی در جهان دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق حفظ و تقویت شود.

در پایان، انصاری اعلام کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در هر سه محور پسماند، فاضلاب و تالاب‌ها پای کار است و با همکاری مسئولان استان گیلان تلاش می‌کند تا وضعیت محیط زیستی استان بهبود یابد.

