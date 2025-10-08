به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم دوره آموزش روابط عمومی های حفاظت محیط زیست کشور که به صورت ویدئو کنفرانس در آن حضور داشت، بیان کرد: برگزاری برنامه ها و کارگاه های آموزشی برای همکاران روابط عمومی می‌تواند باعث افزایش تعامل بین همکاران و تقویت ظرفیت ها در این حوزه در سازمان باشد.

وی افزود: روابط عمومی‌ها می توانند عملکرد بسیار موثری در پیشبرد اهداف سازمان داشته باشند و عدم شفافیت و عدم اطلاع رسانی درست و به موقع می‌تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات باشد.

وی ادامه داد: توجه به افکار عمومی، انتظار ویژه ما از مجموعه روابط عمومی استان ها است و نقش همکاران ما در این زمینه باید پررنگ باشد.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: ادارات کل ما باید تعاملات سازنده و مثبتی با خبرنگاران و اهالی رسانه داشته باشند و در این خصوص هم مدیران کل و هم روابط عمومی ها باید این ارتباط موثر را برقرار کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: پاسخ موثر و شفاف به انتظارات افکار عمومی بسیار مهم است و با توجه به وجود فضای مجازی و رسانه‌های نوین باید در این عرصه ها حضور فعال داشت.

انصاری اضافه کرد: ما انتظار داریم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های متنوع، این فعالیت‌ها گسترش پیدا کند و در این خصوص هم باید زیرساخت‌ها و امکانات لازم را برای همکاران مهیا کنیم البته با محدودیت های منابع در انجام ماموریت‌ها روبه‌رو هستیم ولی پیگیر هستیم که این مشکلات رفع شود.

وی گفت: روابط عمومی‌ها سخنگوی سازمان و پل ارتباطی ما با جامعه هستند و انتظار داریم با تعهد و مسئولیت پذیری تمامی تلاش خود را برای نیل به اهداف سازمانی داشته باشند.