به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر سه‌شنبه با شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دیدار و گفت‌وگو کرد. در این نشست، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی قصرشیرین نیز حضور داشتند.

در جریان این دیدار، حبیبی مطالبات و دغدغه‌های استان در حوزه محیط زیست را پیگیری و بر رفع موانع موجود برای رونق سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت منطقه آزاد تجاری-صنعتی قصرشیرین، خواستار تسریع صدور مجوز تاییدیه طرح ارزیابی زیست محیطی این منطقه شد. این اقدام به عنوان گامی مهم برای رونق منطقه و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران عنوان شد که دکتر انصاری قول پیگیری و مساعدت در این زمینه داد.

استاندار کرمانشاه همچنین خواستار تخصیص ۱۳۳ میلیارد تومان اعتبار مصوب سفر رئیس جمهور در حوزه محیط زیست شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز اعلام کرد که پیگیری لازم برای تخصیص ۱۰۰ درصدی این اعتبار انجام خواهد شد.

از دیگر مطالبات مطرح شده توسط استاندار، اصلاح حدود مرز مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست بود که هدف آن توسعه مناطق هم مرز و تسهیل سرمایه‌گذاری عنوان شد. دکتر انصاری اعلام کرد دستور لازم برای پیگیری این موضوع صادر خواهد شد.

در ادامه جلسه، استاندار کرمانشاه سه درخواست مهم در راستای اصلاح ضوابط استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی در استان را مطرح کرد که با استقبال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همراه شد. به گفته استاندار، در صورت نهایی شدن این اصلاحات، راه‌اندازی کسب‌وکارهای خدماتی و صنعتی در مناطق مورد اشکال محیط زیست، به ویژه در پاوه و اورامانات، با سهولت و سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

این نشست بر تقویت تعامل میان استانداری و سازمان حفاظت محیط زیست، تسریع در اجرای طرح‌ها و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در کرمانشاه متمرکز بود و زمینه را برای همکاری‌های بیشتر در حوزه محیط زیست و توسعه اقتصادی استان فراهم ساخت.