به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری ظهر پنجشنبه در بازدید از تفرجگاه چله گاه در سپیدان فارس با بیان اینکه این پروژه گردشگری باید برای خدمت رسانی به مردم آماده شود،گفت: این پروژه در حوزه خدمات دهی شهرداری اردکان است و دولت به این شهرداری برای راه اندازی آن کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: تلاش خواهیم کرد ردیف بودجه دولتی برای این پروژه تعریف شود.

وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به این موضوع که اعتبارات باید برای هر بخش از پروژه تجمیع گردد، تصریح کرد: برای تکمیل این پروژه از اعتبارات استانی یا اعتبارات خود وزارت خانه کمک خواهیم گرفت.