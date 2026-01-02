امام جمعه سپیدان:مسئولین با اقدام جهادی مشکلات اقتصادی مردم را حل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید جاویدی در خطبه‌های نماز جمعه سپیدان، بر اهمیت عمل به دستورات اهل بیت (ع) و پیروی از فرامین آن‌ها برای رفع مشکلات فردی و اجتماعی تأکید کرد و گفت: بسیاری از مشکلات ما حل می‌شود اگر ما به دستورات اهل بیت عمل کنیم، گره‌های نفسانی باز می‌شود و در زندگی فردی و اجتماعی موفق‌تر خواهیم بود.

وی در ادامه به ناهنجاری‌هایی چون غیبت و دروغ‌گویی اشاره کرد و افزود: اهل بیت از ما خواسته‌اند که از این رفتارها اجتناب کنیم. نباید در میان مردم دروغ بگوییم و باید با حفظ آبرو و احترام، در راه رضای اهل بیت گام برداریم.

امام جمعه سپیدان همچنین با اشاره به پنج توصیه مهم حضرت علی (ع) گفت: اگر در زندگی خود به این پنج اصل عمل کنیم، می‌توانیم به همان مقامی دست یابیم که حضرت علی برای پیروان خود خواسته‌اند.

حجت‌الاسلام جاویدی در ادامه با اشاره به تهدیدات دشمنان جمهوری اسلامی، به ویژه آمریکا و اسرائیل، گفت: دشمنان به دنبال تفرقه‌افکنی و ایجاد آشوب در ایران هستند. مردم باید هوشیار باشند و از هرگونه اقدامی که به نفع دشمن باشد، خودداری کنند.

امام جمعه سپیدان همچنین به مشکلات اقتصادی مردم اشاره کردند و از مسئولین خواستند که با اقداماتی جهادی و بدون بهانه‌جویی، وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشند.

وی به عملکرد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان الگوی مسئولین اشاره کرد و افزود: شهید سلیمانی همواره در راستای خدمت به اسلام و ملت ایران گام برداشته و مسئولین باید از ایشان یاد بگیرند.