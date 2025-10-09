  1. استانها
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۸

صالحی امیری: درآمدهای گردشگری باید به صورت مستقیم به مردم محلی بازگردد

صالحی امیری: درآمدهای گردشگری باید به صورت مستقیم به مردم محلی بازگردد

سپیدان- وزیر میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی با بیان اینکه باید درآمدهای گردشگری به صورت مستقیم به مردم محلی بازگردد، گفت: آبشار مارگون باید به یکی از مقاصد برتر گردشگری ایران تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا صالحی امیری عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از منطقه گردشگری آبشار مارگون شهرستان سپیدان گفت: توسعه گردشگری در منطقه توریستی آبشار مارگون باید با مشارکت دهیاری‌ها و بخش خصوصی انجام شود تا علاوه بر ایجاد اشتغال، منافع اقتصادی به مردم بومی منطقه نیز برسد.

وی ادامه داد: دولت و این وزارتخانه، آماده حمایت همه‌جانبه از توسعه زیرساخت‌های گردشگری، جذب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و تقویت صنایع دستی محلی هستند تا این منطقه به یکی از مقاصد برتر گردشگری ایران تبدیل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: اگر گردشگری در این منطقه ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد، حداقل سه میلیارد تومان باید به صورت مستقیم در توسعه روستاها و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان هزینه شود.

صالحی‌امیری گفت: باید درآمدهای حاصل از گردشگری به صورت مستقیم به روستاها و مردم محلی بازگردد.

وزیر میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع صدور مجوزهای گردشگری اشاره کرد و افزود: بخشی از مشکلات صدور مجوزها ناشی از فرآیندهای طولانی اداری است که برخی موضوعات به جای حل و فصل در استان، به تهران ارجاع داده می‌شود در حالی که اختیارات به استانداران تفویض شده است.

وی ادامه داد: اکنون اختیار کامل تصمیم‌گیری در صدور مجوزهای توسعه گردشگری به استانداران داده شده و نباید این موضوعات به تهران ارجاع داده شود.

وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی فارس افزود: مدیران استانی باید با همکاری دستگاه‌های مربوطه، طرح‌های جامع گردشگری را برای اجرا آماده و به مدیریت استان ارائه کند.

صالحی امیری گفت: رسیدن به توسعه پایدار در گردشگری، نیازمند نگاه همه‌جانبه و مشارکتی است.

وی ادامه داد: باید به گونه‌ای عمل شود که هم منافع اقتصادی مردم منطقه و هم زیست‌بوم طبیعی این منطقه ارزشمند حفظ شود.

وزیر میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی در بخش از صحبت های خود افزود: دولت مصوبه‌ای دارد که ایجاد تاسیسات گردشگری در مناطق تحت حفاظت محیط زیست با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی بلامانع است و این موضوع می‌تواند زمینه ساز ایجاد تعادل میان توسعه اقتصادی و حفاظت از منابع طبیعی شود.

صالحی امیری با تاکید بر ضرورت ورود بخش خصوصی و حمایت دولت برای توسعه گردشگری پایدار، تصریح کرد: دولت حمایت خود را از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران محلی در ایجاد زیرساخت‌های گردشگری از جمله رستوران‌ها، آلاچیق‌ها، بوفه‌ها و بازارچه‌های صنایع دستی اعلام کرده است.

