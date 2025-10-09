  1. استانها
۲۴۸ کیلو تریاک در اصفهان کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی استان گفت: در عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، ۲ خودرو توقیف و محموله ۲۴۸ کیلویی تریاک کشف شد.

سردار حمید علینقیان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همکاری اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر این استان و یکی از استان های همجوار، مشخص شد محموله ای سنگین از مواد افیونی با ۲ دستگاه خودرو در یکی از محور های مواصلاتی سطح استان در حال جابه جایی است که بلافاصله اقدامات ماموران آغاز شد.

وی افزود: در این رابطه تیم عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به محور مورد نظر اعزام و با انجام اقدامات و بررسی های دقیق و میدانی در نهایت خودروهای حامل مواد را شناسایی و در یک عملیات هماهنگ آنها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به کشف ۲۴۸ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک در این عملیات خاطر نشان کرد: ۲ سوداگر مرگ نیز دستگیر که با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل شدن

