بانوان پلیس قم نماد اقتدار و رأفت در نیروی انتظامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا میرحیدری ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از بانوان شاغل در فرماندهی انتظامی استان،

با اشاره به جایگاه ویژه قم به‌عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی، اظهار کرد: انتظارات از نیروی انتظامی در این استان متفاوت است و فعالیت‌ها باید با دقت، مسئولیت‌پذیری و رعایت اصول اقتدار و رأفت همراه باشد.



فرمانده نیروی انتظامی استان قم با تأکید بر عملکرد بانوان پلیس افزود: حقیقت این است که زحمات بانوان پلیس تاکنون آن‌گونه که شایسته است دیده نشده است و آنان با روحیه‌ای خستگی‌ناپذیر و با مظلومیت مأموریت‌های خود را دنبال می‌کنند و در عین حال، عملکردی بسیار مثبت و قابل تقدیر داشته‌اند.



وی با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص نقش زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی بیان کرد: پلیس باید همزمان با حفظ اقتدار، با مهربانی و رأفت عمل کند تا رضایت شهروندان به بالاترین سطح برسد و این اصل در حوزه بانوان پلیس اهمیت بیشتری دارد تا هم مأموریت‌ها به خوبی اجرا شود و هم مقام زن صیانت گردد.



سردار میرحیدری در پایان سخنان خود از استانداری قم برای برگزاری مراسم قدردانی از بانوان پلیس تشکر کرد و این اقدام را نمونه‌ای نوآورانه و قابل ستایش در توجه به تلاش‌های ارزشمند بانوان نیروی انتظامی دانست.