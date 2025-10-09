به گزارش خبرنگار مهر، سید محی‌الدین جعفری روز پنجشنبه در جریان بازدید از این طرح به همراه استاندار ایلام، این عملیات را گام نخست زنجیره ارزش اکتشاف عنوان کرد و گفت: طرح لرزه‌نگاری در محدوده‌ای به طول حدود ۱۵۰۰ کیلومتر در استان ایلام با هدف شناسایی ساختارهای زمین‌شناسی نفتی در حال اجراست و پس از تکمیل مرحله برداشت داده‌ها، فرآیندهای بعدی شامل حفاری و سایر اقدامات فنی برای دستیابی به منابع هیدروکربوری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

جعفری افزود: برای دستیابی به نمای کلی خط برداشت داده‌ها، مهندسان در هر نقطه عملیات حدود ۲۰۰۰ شوت لرزه‌ای انجام می‌دهند تا داده‌های دقیقی از زیرسطح زمین به دست آید.

وی با اشاره به رویکرد زیست‌محیطی وزارت نفت گفت: در فعالیت‌های اکتشافی، رعایت کامل دستورالعمل‌های محیط زیستی جزو الزامات ماست و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، کمترین اثرات مخرب بر طبیعت بر جای بماند.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، با بیان اینکه فعالیت‌های اکتشافی شرکت بر ۲۱ استان کشور متمرکز شده، افزود: استان ایلام یکی از مناطق امیدبخش ما در حوزه شناسایی منابع گازی است. در این استان از ابزارها و فناوری‌های پیشرفته لرزه‌نگاری استفاده می‌کنیم تا پس از پردازش و تفسیر داده‌ها، بتوانیم منابع زیرزمینی جدید را شناسایی و برای توسعه میادین نفت و گاز کشور آماده کنیم.

وی گفت: این پروژه که بخشی از برنامه ملی توسعه میادین نفت و گاز ایران است، با هدف افزایش ظرفیت‌های انرژی و تقویت زیرساخت‌های غرب کشور در حال اجراست.