سرهنگ نورانی: ۱۲ کیلوگرم مواد مخدر در نوشهر کشف شد

گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت نورانی غز اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و کشف ۱۲ کیلوگرم مواد مخدر تریاک در این شهرستان خبر داد و گفت: به منظور پاکسازی نقاط آلوده و مقابله با تهیه و توزیع کنندگان موادمخدر و مجرمان سابقه دار، طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان به اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری ۶ نفر از فروشنده و قاچاقچی مواد مخدر در این شهرستان شدند.

این مقام انتظامی بیان داشت: ماموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۱۲ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و دو دستگاه خودرو را توقیف کردند و متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر، هدف از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پاکسازی مناطق آلوده برقراری امنیت پایدار، ایجاد آسایش و آرامش برای مردم، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و شیوع اعتیاد در جامعه است