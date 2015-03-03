۳۵ مخفیگاه توزیع کنندگان مواد مخدر در اندیمشک بازرسی شد

سرهنگ سید محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران انتظامی و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اندیمشک طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده به خرده فروشان مواد مخدر در این شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: ماموران در این طرح ۳۵ پاتوق و مخفیگاه توزیع کنندگان و خرده فروشان مواد مخدر را طی چند مرحله در دو منطقه شهرستان اندیمشک بازرسی کردند.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: در اجرای این طرح ۳۵ نفر مرد و پنج نفر زن از خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر دستگیر شدند و مقدار سه کیلو و ۴۹۵ گرم ماده مخدر افیونی هروئین، مقادیری تریاک، شیشه و سلاح غیرمجاز و چهار دستگاه خودرو و موتور سیکلت در بازرسی پلیس کشف شد.

صالحی در پایان با اشاره به اینکه این طرح با قاطعیت پلیس ادامه خواهد داشت گفت: متهمان دستگیر شده به همراه مواد کشف شده با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.