ماکرون: در حال بررسی تشکیل دولت موقت در نوار غزه بدون حماس هستیم

رئیس‌جمهور فرانسه گفت که تشکیل دولت موقت برای نوار غزه بدون جنبش حماس در حال بررسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه روز پنجشنبه گفت که تشکیل دولت موقت برای نوار غزه با حضور فلسطینی‌ها به استثنای حماس، در حال بررسی است.

وی طی سخنانی در جریان نشست وزرای امور خارجه عرب، اروپایی و آسیایی در پاریس مدعی شد که حماس باید خلع سلاح شود و این گامی اساسی برای برقراری صلح پایدار است.

رئیس‌جمهور فرانسه گفت که یک نیروی بین‌المللی باید با همکاری اردن و مصر برای ایجاد ثبات در نوار غزه مستقر شود و فرانسه آماده است تا در این زمینه نقشی ایفا کند.

وی افزود: تسریع در ساخت شهرک‌ها در کرانه باختری غیرقابل قبول و تهدیدی وجودی برای کشور فلسطین است.

گفتنی است که توافق آتش‌بس در غزه ظهر پنجشنبه میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی در شهر شرم الشیخ مصر امضا شد.

