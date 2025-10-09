  1. بین الملل
۱۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

ماکرون: همه به مفاد توافق آتش‌بس در غزه پایبند باشند

رئیس جمهور فرانسه بدون اشاره به پیشینه رژیم صهیونیستی در عدم اجرای تعهداتش، گفت: همه به مفاد توافق آتش‌بس در غزه پایبند باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: من از توافق آتش‌ بس در غزه و تلاش‌ های رئیس جمهور ترامپ و میانجیگران قطری، مصری و ترکیه ای برای دستیابی به آن استقبال می‌ کنم.

رئیس جمهور فرانسه در این باره ادامه داد: من از همه طرف‌ ها می‌ خواهم که اکیدا به مفاد توافق آتش‌ بس در غزه پایبند باشند. توافق آتش‌ بس باید پایان جنگ و آغاز یک راه‌ حل سیاسی مبتنی بر راه‌ حل (موسوم به) دو دولتی باشد.

حماس پیشتر در بیانیه ای با تأیید توافق توقف جنگ صهیونیست ها علیه مردم مظلوم در غزه از ترامپ، کشورهای میانجی و طرف‌ های عربی و اسلامی خواست تا اشغالگران صهیونیست را به اجرای کامل توافق، ملزم کند.

