مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش دمای هوای استان و تداوم آن تا اواسط هفته آینده خبر داد و گفت: با شمالی شدن جریانات هوا در سطح استان، از امروز شاهد آغاز روند کاهشی دماهای بیشینه و کمینه در سطح آذربایجان غربی خواهیم بود و این فرآیند تا اواسط هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد:طبق الگوی تغییرات دمایی، پیش‌بینی می‌شود در برخی نقاط به ویژه نیمه شمالی استان، شاهد افت حدود ۱۰ درجه‌ای دماها نیز باشیم.

صابری گفت: طبق بررسی نقشه‌های هواشناسی، امروز جمعه وضعیت جوی نسبتا پایداری در استان برقرار خواهد بود. در روز جمعه آسمان صاف تا کمی ابری با وزش باد و افزایش تدریجی دما و رطوبت پیش‌بینی می‌شود.

رییس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: وزش باد به صورت جنوبی غربی با سرعت ۵ تا ۱۷ کیلومتر بر ساعت خواهد بود که احتمال گردوخاک خفیف نیز وجود دارد. در شب جمعه، هوا صاف با وزش باد گاهی ملایم خواهد بود.

وی با بیان اینکه از روز شنبه شرایط جوی همچنان پایدار باقی می‌ماند، ادامه داد: روز شنبه آسمان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در جنوب استان و احتمال کاهش شدت باد پیش‌بینی می‌شود. سرعت باد در طول روز بین ۵ تا ۱۷ کیلومتر بر ساعت متغیر است. شب شنبه نیز هوا صاف و همراه با وزش باد ملایم خواهد بود.