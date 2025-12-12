فعالیت سامانه بارشی در هرمزگان از عصر جمعه ۲۱ آذرماه شروع خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن زاده در این خصوص اظهار کرد: اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان از ساعات بعدازظهر امروز جمعه با توجه به تقویت سامانه در مناطق غربی و شمالی استان و جزایر خلیج فارس و طی فردا شنبه ۲۲ آذر با فعالیت این سامانه در سطح استان با تاکید بر مناطق، غربی، شمالی، پارهای از نقاط شرقی رومرکزی و مناطق دریایی، رگبار باران و رعدوبرق گاه تگرگ، تند باد لحظهای، آبگرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانههای فصلی را به همراه خواهد داشت.
مدیرکل مدیریت بحران استان به شهروندان هرمزگان و گردشگران توصیه کرد: از قرارگیری در حریم و بستر رودخانهها و مسیلها و صعود به ارتفاعات جدا خودداری گردد.
وی همچنین از دریانوردان و صیادان نیز درخواست کرد با توجه به فعالیت سامانه بارشی و احتمال تندباد لحظهای بویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز طی ساعاتی دریا متلاطم پیش بینی میشود. همچنین از ساعات بعدازظهر شنبه تا اواخر وقت یکشنبه (۲۲ تا ۲۳ آذر) وضعیت دریا در خلیج فارس، تنگه هرمز و بخشهایی از دریایی عمان با وزش بادهای نسبتاً شدید غربی مواج خواهد شد. بنابراین توصیه میشود طی این مدت شناورهای سبک، صیادی و تفریحی از تردد خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر و اسکلههای استان صورت پذیرد.
