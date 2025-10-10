آغاز عقب نشینی نظامیان اسرائیلی از شهر غزه و بازگشت آوارگان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره از آغاز تدریجی عقب نشینی نظامیان اسرائیلی از برخی محله های شهر غزه خبر داد.

طبق این گزارش، آوارگان روند بازگشت به برخی محله های این شهر از جمله النصر، التفاح و الصفطاوی را آغاز کرده اند.

این در حالی است که کابینه رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش توافق آتش‌بس و پایان جنگ در غزه را تصویب کرد و این توافق رسما وارد مرحله اجرا شد.

این طرح با اکثریت آرا به تصویب رسیده اما ۵ وزیر اسرائیلی از جمله بن گویر و اسموتریچ به آن رای مخالف دادند.

بدین ترتیب، ارتش رژیم صهیونیستی ظرف ۲۴ ساعت به خطوط زرد مشخص شده که مورد توافق قرار گرفته عقب‌نشنی خواهد کرد.

پس از عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر اسرائیلی نیز ظرف ۷۲ ساعت اسرای اسرائیلی آزاد خواهند شد. همزمان با آن تعداد توافق شده اسرای فلسطینی نیز آزاد خواهند شد.

از سوی دیگر رویترز به نقل از مقامات ارشد آمریکایی مدعی شد که آمریکا ۲۰۰ سرباز را به عنوان بخشی از یک نیروی ویژه مشترک برای تضمین ثبات در غزه مستقر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، نظامیان آمریکایی بخشی از یک نیروی ویژه شامل نمایندگانی از نیروهای مسلح مصر، قطر و ترکیه برای تضمین ثبات در غزه خواهد بود.

مقامات آمریکایی مدعی شدند که این نیروها در فلسطین اشغالی مستقر خواهند شد و هدف از این استقرار تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه است.