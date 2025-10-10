آمادگی صدراعظم آلمان برای ایفای نقش در چارچوب «شورای صلح» ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فردریش مرتس صدراعظم آلمان بر لزوم اجرای فوری آتشبس در غزه و بازگشت اسرای اسرائیلی تاکید کرد.
فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، تأکید کرد که اقدام فوری برای بازگشت اسرا از غزه از جمله شهروندان آلمانی ضروری است.
وی همچنین بیان کرد که آتشبس باید هرچه سریعتر اجرایی و تثبیت شود و کمکهای انسانی به سرعت به ساکنان نوار غزه برسد.
صدراعظم آلمان در ادامه اعلام کرد که کشورش آماده است مسئولیت خود را در چارچوب «شورای صلح» پیشنهادی توسط رئیسجمهور آمریکا برعهده بگیرد تا روند بازگشت آرامش و صلح در منطقه تسهیل شود.
مرتس همچنین بر راهحل دودولتی بهعنوان بهترین مسیر برای آیندهای امن و صلحآمیز برای مردم فلسطین و رژیم صهیونیستی تأکید کرد و گفت این راهحل تنها مسیر پایدار برای تأمین امنیت و رفاه دو طرف است.
