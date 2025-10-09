به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تیمهای عملیاتی فعال ارتش این رژیم در شهر غزه دستور آمادهسازی برای عقبنشینی کامل در روزهای آینده به خطوط پشتی را دریافت کردند.
همچنین سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که بر اساس دستورات سران سیاسی و بر اساس ارزیابی وضعیت، ارتش آمادهسازیهای عملیاتی خود را برای اجرای توافق آغاز کرده است و همزمان آمادهسازیها و اقدامات رزمی را برای انتقال به خطوط استقرار اصلاح شده در آینده نزدیک انجام میدهد.
شبکه عبری زبان کان نیز تایید کرد که نظامیان ارتش صهیونیستی در نوار غزه شروع به آمادهسازی برای عقبنشینی از نوار به خطوط توافق شده، کرده است.
در همین رابطه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت قدس اشغالی، جلسهای را برای بررسی توافق ٖآتش بس در غزه برگزار خواهد کرد.
جنبش مقاومت اسلامی حماس شب گذشته رسما از دستیابی به توافق آتش بس در جنگ غزه در روند مذاکرات شرم الشیخ بین گروه های مقاومت و طرف های میانجی و دشمن صهیونیستی خبر داد که به پایان جنگ در غزه، عقبنشینی نیروهای اشغالگر صهیونیست، و ورود کمکهای بشردوستانه به غزه و تبادل اسرا منجر خواهد شد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نیز در سخنانی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی و حماس با مرحله نخست طرح آتشبس در غزه موافقت کردهاند.
وی گفت که تمام اسیران صهیونیست به زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل نیروهای خود را به خطوط مورد توافق عقب خواهد کشید.
نظر شما