شادمانی مردم غزه در پی اعلام توافق آتش بس+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ساکنان غزه بامداد امروز پنجشنبه به خیابانها آمدند تا توافق آتشبس را که راه را برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه بر اساس طرح صلح دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا هموار میکند، جشن بگیرند.
تصاویر موجود از غزه تجمع تعدادی از فلسطینیان را در خیابانهای شهر غزه و در مرکز و جنوب نوار غزه نشان میدهد. ساکنان شهر غزه این روزها با پایداری و مقاومت خود در برابر رژیم صهیونیستی ایستاده و در نتیجه تهدیدات و ارعاب آنها حاضر به ترک شهر نشدند.
از سوی دیگر دهها نفر در بیمارستان شهدای الاقصی در دیرالبلح در مرکز نوار غزه تجمع کرده و خوشحالی خود را از اعلام توافق آتشبس ابراز کردند.
شهر خان یونس در جنوب نوار غزه شاهد برپایی جشنهای خیابانی مردم غزه پس از اعلام خبر آتش بس بود. نوار غزه طی دو سال گذشته در معرض یک جنگ نسلکشی قرار گرفته است که منجر به شهادت بیش از ۶۷ هزار نفر و زخمی شدن ۱۶۹ هزار نفر شده است.
جنبش مقاومت اسلامی حماس شب گذشته رسما از دستیابی به توافق آتش بس در جنگ غزه در روند مذاکرات شرم الشیخ بین گروه های مقاومت و طرف های میانجی و دشمن صهیونیستی خبر داد که به پایان جنگ در غزه، عقبنشینی نیروهای اشغالگر صهیونیست، و ورود کمکهای بشردوستانه به غزه و تبادل اسرا منجر خواهد شد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا نیز در سخنانی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی و حماس با مرحله نخست طرح آتشبس در غزه موافقت کردهاند وی گفت که تمام اسیران صهیونیست به زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل نیروهای خود را به خطوط مورد توافق عقب خواهد کشید.
