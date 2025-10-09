به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که آتش‌بس در غزه باید مقدمه‌ای برای پایان دادن به اشغالگری غیرقانونی رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی علیه مردم فلسطین باشد.

این سازمان هشدار داد که آتش‌بس موقت یا کاهش شدت حملات، همراه با اجازه ورود محدود کمک‌های انسانی به نوار غزه، کافی نیست.

سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرد که این توافق شامل بازگشایی فوری ۵ گذرگاه برای ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه است.

این سازمان از رژیم صهیونیستی خواست تا اجازه انتقال آزاد و نامحدود مواد غذایی، دارو و سوخت را از تمامی گذرگاه‌ها به داخل غزه صادر کند.

عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرد که باز کردن ۵ گذرگاه کافی نیست، مگر آنکه محاصره غیرقانونی رژیم صهیونیستی بر غزه به ‌طور کامل برداشته شود.

این نهاد حقوق بشری در پایان خواستار بازگرداندن خدمات اساسی به غزه همزمان با روند بازگشایی گذرگاه‌ها برای کمک‌رسانی مؤثر به ساکنان آسیب‌دیده غزه شد.

جنبش مقاومت اسلامی حماس شب گذشته رسما از دستیابی به توافق آتش بس در جنگ غزه در روند مذاکرات شرم الشیخ بین گروه های مقاومت و طرف های میانجی و دشمن صهیونیستی خبر داد که به پایان جنگ در غزه، عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر صهیونیست، و ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه و تبادل اسرا منجر خواهد شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز در سخنانی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی و حماس با مرحله نخست طرح آتش‌بس در غزه موافقت کرده‌اند. وی گفت که تمام اسیران صهیونیست به زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل نیروهای خود را به خطوط مورد توافق عقب خواهد کشید.